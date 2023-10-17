Kafe cinayetinde aileyi üzen talep

İstanbul'da yaşayan 63 yaşındaki Mihriban Arduç, geçen yıl erkek arkadaşı Hakan Asilkan tarafından birlikte işlettikleri kafede öldürülmüştü.



Mihriban Arduç öldürülmeden önce, kadın cinayetlerinin son bulması için düzenlenen birçok eyleme de katılmıştı.



İddianamede, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. Ancak davanın 3. duruşmasında savcının sanık hakkında haksız tahrik indirimi talep etmesine Arduç'un ailesi tepki gösterdi.



Arduç Ailesi'nin avukatı Aslıhan Aksoy Arıkan "Savcı da iddia makamında, sanığın hakaretlerden dolayı öldürdüğünü bu sebeple de haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti. Bizim başından beri beyan ettiğimiz şey bu kadına yönelik bir şiddet dosyasıdır. Hiçbir gerekçeyle haksız tahrik indirimine veya başka bir indirime gidilemez." dedi.



Davanın 20 Ekim'de görülecek 4. duruşmasında karar çıkması bekleniyor.



Mihriban Anduç'un kızı Derya Özcan da , "Verilecek ceza ne olursa olsun bizim acımız azalmayacak ve bizim kaybımız geri gelmeyecek ama haksız tahrik indirimi almasın." dedi.





