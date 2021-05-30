Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis havaya ateş açtı

İstanbul Kağıthane'de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açıp biber gazı sıkarak durdurduğu kavgada çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

DHA 30.05.2021 - 16:52

Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis havaya ateş açtı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık çıkan iki aile karşı karşıya geldi.

Saat 12.30 sıralarında yaşanan tartışma sırasında taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan aile yakını kadınlar gözyaşlarına boğuldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri yetersiz kalınca takviye ekipler gelip kavgayı ayırmaya çalıştı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇIP BİBER GAZI SIKTI

Polisin tarafları gözaltına almaya çalıştığı sırada bazı kişiler polise direnince polis havaya ateş açıp biber gazı sıkarak olayı bastırmaya çalıştı. Bu sırada bir aile büyüğü de kavgaya karışan gençleri tokatlayarak uzaklaştırdı.

9 KİŞİ YARALANDI, ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

Kavgaya karışanlardan biri de polisin belindeki silahı almaya çalıştı. Kavgada 9 kişi yaralanırken polis ekipleri tarafları birbirinden uzaklaştırmayı başardı.

İki taraftan da gözaltına alınanlar polis merkezine götürülürken yaralılar da çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşanan olaylar cep telefonu ve kask kamerasına yansıdı.

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