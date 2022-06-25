Kağıtları solüsyonla euroya çevireceğiz diyerek dolandırdılar

İstanbul'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri "özel kağıtları solüsyonla euroya çeviriyoruz" diyerek dolandıran Kamerun uyruklu iki şüpheli suç üstü yakalandı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada yeşil sıvıyla yıkanmış bir miktar döviz ele geçirildi.

İstanbul'da polise başvuran Hasan H.Ö. (41), sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi.

İş insanı Hasan H.Ö. polise verdiği ifadesinde, "Onlarla sosyal medya üzerinden tanıştım. Birlikte Asansör işi yapacaktık. Samimiyetimiz ilerleyince bana ellerinde özel kağıtlar olduğunu, bunları özel bir solüsyonla yıkadıklarında euroya dönüştüklerini söyledi. Bu solüsyonu almak için 35 bin euro lazım olduğunu, parayı vermem durumumda bana bir gün sonra 150 bin euro vereceklerini söylediler" dedi.

Güven sağlamak için kendisine bir de gösteri yapıldığını söyleyen Hasan H.Ö., "Bana beyaz kağıtlar getirdiler. Bir şişenin içindeki yeşil sıvıyı döktüklerinde kağıtlar euro oldu. Onlara inandım" dedi.



SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Hasan H.Ö.'ye şüphelileri telefonla aramasını ve biraz daha para vermek istediğini söylemesini istedi.



Bir alışveriş merkezinde verilen randevu yerine polis de gitti.

Şüpheliler Hasan H.Ö. ile buluşarak bir miktar daha para aldıktan sonra polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyon anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen Kamerun uyruklu Cyrus D.B.(46) ile Francis C.(46) üzerinden yeşil bir sıvı ile yıkanmış bir miktar döviz ele geçirildi.

Şüphelilerle emniyetteki işlemleri sürüyor.