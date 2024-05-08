Devriye gezen jandarma 23 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı

Afyonkarahisar’da kasten öldürme suçundan 23 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından devriye gezerken yakalandı.

Devriye gezen jandarma 23 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı

Edinilen bilgilere göre, İl Komutanlığı ekipleri Sandıklı ilçesinde devriye gezerken durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada isminin H.A., olduğu belirlenen şahsın kasten öldürme suçundan 23 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kent merkezi Kışlacık mahallesinde ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme suçundan 8 yıl 4 hapis cezası ile aranan G.Ç., isimli şahıs yine jandarmanın operasyonuyla yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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