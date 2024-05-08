İliç'teki maden faciası: TBMM Komisyon üyeleri maden sahasında incelemede bulundu

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 şubat tarihinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının ardından kurulan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu maden sahasına giderek inceleme yaptı.



Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile diğer komisyon üyeleri maden sahasındaki alanları gezerek yetkililerden bilgi aldı.