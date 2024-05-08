İliç'teki maden faciası: TBMM Komisyon üyeleri maden sahasında incelemede bulundu

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında inceleme yaptı.

İliç'teki maden faciası: TBMM Komisyon üyeleri maden sahasında incelemede bulundu

'ın İliç ilçesinde 13 şubat tarihinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının ardından kurulan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu maden sahasına giderek inceleme yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile diğer komisyon üyeleri maden sahasındaki alanları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İliç'teki maden faciası: TBMM Komisyon üyeleri maden sahasında incelemede bulundu - 1

Toprağın kaydığı bölge ve maden ocağının çeşitli alanlarında incelemeler yapan komisyon, 3 bölgeye giderek ilgili alanlardaki yetkilileri dinledi.

Meclis’te İliç maden faciası sunumu: “Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı”

Meclis’te İliç maden faciası sunumu: “Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı”

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

Okul çevresinde küçük çocuklara sigara satanlara operasyon

Okul çevresinde küçük çocuklara sigara satanlara operasyon

Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı

Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı

İş yerinde tartışma çıktı: Bacağından vuruldu

İş yerinde tartışma çıktı: Bacağından vuruldu

Besihane bahçesine serilen gübre alev aldı

Besihane bahçesine serilen gübre alev aldı

Pamukkale'ye gelen turist kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Pamukkale'ye gelen turist kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Yargı paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Yargı paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...