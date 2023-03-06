Kahraman köpek 'Dora' 2 çocuğu kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da deprem anında ilginç bir olay yaşandı.



Özçelik ailesinin iki yıl önce sahiplendiği 'Dora' isimli Dogo Argentino cinsi köpek, depremden saniyeler önce sahiplerini uyarmak için havlamaya başladı ancak ev halkı olağandışı bir durum olmadığını düşünerek, havlayışa aldırış etmedi.



Saatler 04.17’yi gösterip, yaşadıkları ev şiddetli bir şekilde sallanmaya başladığında iki yaşındaki köpek, evin iki çocuğu Çınar ve Mehmet Özçelik’i yere düşürüp üzerlerine yattı. Dora, büyük bir sadakat örneği sergileyerek deprem sarsıntısı sona erene kadar çocukların üzerinden ayrılmadı.



O anları anlatan köpeğin sahibi Arda Özçelik, Dora’nın deprem anında binadan çıkacağını düşündüğünü ancak onun bunu yapmadığını ve aksine sarsıntı sona erene kadar kardeşlerini koruduğunu söyledi. Dora’nın üzerine siper olduğu çocuklardan Çınar Özçelik ise, yaptığı bu kahramanlıktan sonra onu daha çok sevdiğini belirtti.



“DORA BİR NEVİ HAYATIMIZI KURTARDI”



Dora'nın hayatlarını kurtardığını söyleyen Arda Özçelik, “Dora ilk başta bağırarak bizi uyardı, ben kale almadım. Deprem başlayınca ailem için içeri geçtim. Kardeşlerimi kapıya kadar getirdim. Sonra geriye dönüp Dora’yı odasından saldım. Ben binadan çıkar diye düşünüyordum ama Dora çıkmamış, kardeşlerimizi yere düşürüp üzerlerine yatmıştı. Annem ve ninem bir odada sıkışıp kalmıştı. Ben onları çıkartmakla uğraşıyordum. Geri gittiğimde kardeşlerim hala yerde ve Dora üzerlerindeydi. Ben evden çıkana kadar, ailemin hepsi çıkana kadar o çıkmamıştı. İki senedir bende, kendisi iki yaşında. İki senedir birlikteyiz ve sayısız sadakatini gördüm. Bununla birlikte köpeğime daha da bağlandım. Dora bir nevi hayatımızı kurtardı” dedi.

KAHRAMAN KÖPEK DORA, ÇADIR KENTTE DE ÇOK SEVİLDİ



Özçelik ailesi, 6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremin ardından Defne ilçesinde Kocaeli Belediyesi tarafından oluşturulan çadır kente yerleşti. Dora’nın çadır kentteki çocuklar tarafından çok sevildiği, onu görmek isteyenlerin Özçelik ailesinin çadırını sık sık ziyaret ettiği öğrenildi.