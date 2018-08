Son dakika haberi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 18.22'de 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.



Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İlçede paniğe yol açan depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.



Andırın'ın yanı sıra deprem komşu kentler Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Osmaniye ve Adana'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.

Andırın Kaymakamı Haluk Koç, yaşanan sarsıntının ardından ilçedeki ilgililerden bilgiler aldığını söyledi.



Her ihtimale karşı ekiplerin araştırmaları sürdürdüğünü anlatan Koç, "Elimize ulaşan ilk bilgilere göre, ilçemizde herhangi bir can veya mal kaybı bulunmamaktadır" dedi.



Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan da ekiplerinin depremin ardından hemen çalışmalara başladığını aktararak "Bize ulaşan olumsuz bir durum yok. Her türlü ihtimale karşı araştırmamız devam ediyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan Andırın'da geçen 4 Ağustos'ta da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.