Kahramanmaraş’ta seyir halindeki araç yandı

Kahramanmaraş - Gaziantep kara yolu üzerinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi ile çevreye yayılmadan söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı yaşanmazken polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.