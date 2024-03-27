Kahvehanede silahlı çatışma: 7 yaralı, 12 gözaltı

Antalya'nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi'ndeki kahvehanede saat 14.00 sıralarında bir araya gelen iki grup, iddiaya göre, alacak anlaşmazlığından tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar, pompalı tüfek ve tabancalarla çatıştı.

İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.