Kahvehanede silahlı çatışma: 7 yaralı, 12 gözaltı

Antalya'nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi'ndeki kahvehanede saat 14.00 sıralarında bir araya gelen iki grup, iddiaya göre, alacak anlaşmazlığından tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar, pompalı tüfek ve tabancalarla çatıştı.
İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
"ARACIMIN ARKASINDA DURANI VURURUM"
Çatışmada 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Adı öğrenilemeyen 1 kişi, uzun süredir çocuğu için ambulans beklediğini öne sürüp, yaralı oğlunu kendi aracıyla hastaneye götürmek istedi.
Ekipler izin vermeyince, "Aracımın arkasında duranı vururum." diyerek aracına binmek isteyen şüpheliye, polis müdahale edip gözaltına aldı.
Sağlık ekipleri de 7 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp, ambulanslarla hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili toplam 12 kişiyi gözaltına aldı.
Olay yeri inceleme ekipleri kıraathane önündeki mermi kovanlarında inceleme yaptı.
Şüphelilerin olay yerine geldiği 7 araç ise çekiciyle bulunduğu yerden alınıp, emniyet otoparkına götürüldü.
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