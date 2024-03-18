Kahvehanede tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren çocuk tutuklandı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi.

A.S. ile Recep Hamleci karşılaştıkları kahvehanede bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında A.S., yanındaki bıçakla Recep Hamleci'ye saldırdı.

Kahvehanedeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, Hamleci aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Recep Hamleci, kahvehanedeki bir kişi tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hamleci, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Recep Hamleci'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Hamleci'nin cenazesi, otopsi işleminin ardından bugün öğle vaktinde Eskipazar ilçesine bağlı Cumayanı köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

