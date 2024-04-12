Kahveyi basıp tabanca ile havaya ateş ettiler

Edinilen bilgilere göre, Şeyh Şamil Mahallesi 514. Sokak’ta dün sabah saatlerinde kahve önünde yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Akşam saatlerinde motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerine girerek kardeşini kimin bıçakladığını sorup tabanca ile havaya doğru birkaç el ateş edip dışarı çıktı.

Şüpheliler, daha sonra kahvenin önünde birkaç el daha havaya doğru ateş edip geldikleri motosikletle uzaklaştı.

Olayda yaralanan olmadı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.