Kalbi adaşında atacak

İzmir'de kalp nakli bekleyen ve durumu kötüye giden Asel Lina, Konyalı adaşı sayesinde hayata tutundu. Balkondan düşerek yaşamını yitiren Asel Hafsa'nın kalbi İzmir'e gönderildi. Nakil sonrası Asel Lina'nın sağlık durumu normale dönmeye başladı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 28.07.2022 - 13:21 | Son Güncelleme : 28.07.2022 - 14:08

Kalbi adaşında atacak

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'de yaşayan Asel Lina Adıyaman'da, 4 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu kalp yetmezliği hastalığı gelişti.

Durumu bu yıl Mayıs ayında kötüleşen çocuk, Kalp-Akciğer Nakil Konseyi kararıyla nakil listesine alındı.

Son bir yılda durumu ağırlaşan Asel, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alındı.

'da aynı yaşta beyin ölümü gerçekleşen bir kız çocuğunun haberi geldi. Adı yine Asel olan iki yaşındaki çocuk beşinci katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

İnal ailesi minik kızlarının organlarını bağışladı. Kalbi İzmir'de yoğun bakımda olan adaşına nakledilmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla İzmir'e götürüldü.

KALBİ ADAŞINA NAKLEDİLDİ

Ege Üniversitesi Hastanesinde Asel Hafsa'nın kalbi adaşı Asel Lina'ya nakledildi.

EÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran, şunları kaydetti:

"Konya'da donör bulunduğuna dair haber aldık. Nakilin gerçekleşmesine üç gün kala hastamızın sağlık durumu kötüye gitti. Karaciğer ve böbrek organlarında kalp yetmezliğine bağlı olarak gerileme oldu. Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak kanama, pıhtılaşma sistemi de bozulmuş halde olan hastaya tüm riskleri göze alarak nakil operasyonunu gerçekleştirdik."

Operasyonun ardından çocuğun genel durumunun iyi olduğunu belirten Özbaran, "Tüm kalp yetmezlik semptomları geriledi" ifadelerini kullandı.

2 ÇOCUĞU DAHA CAN OLDU

Yaşamını yitiren Asel Hafsa, sadece adaşını değil iki çocuğu daha hayata bağladı. Böbrekleri Antalya'da yıllardır organ bekleyen 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğa nakledildi.

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