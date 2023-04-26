Kalın'dan "İmralı ile görüşme" iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'da düzenlenen dış politika paneline katıldı.

Kalın, İmralı'ya heyet gönderildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddiaları yalan olarak değerlendiren Kalın, "Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır." dedi.

Kalın, böyle bir görüşmenin söz konusu olmadığını dile getirdi.



ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Kalın, Ankara-Moskova hattında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt yükleme töreni öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

Görüşmede ikili ilişkiler, enerji birliği ve Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile ilgili yapılabileceklerin ele alınacağı ifade edildi.



"TARİH ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kalın'a Şam yönetimi ile normalleşme süreci kapsamında Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılacak toplantının tarihi de soruldu.

Cumhurbşkanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin seçime gittiğini hatırlatarak "Bir sonraki toplantı seçimden sonra yapılır. Tarih üzerinde arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

Öte yandan Kalın, "Süreç devam edecek. Bugünden yarına neticelenmesi çok kolay birşey değil." ifadesini de kullandı.

"HİÇBİR ÖN ŞARTI KABUL ETMİYORUZ"

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini şart koştuğu belirtilmişti. O haberleri de değerlendiren Kalın, "Biz hiçbir ön şartı kabul etmiyoruz. Müzakarelerin devam etmesi için ön şartsız bir şekilde bu toplantıların devam etmesi gerekiyor." dedi.

