Kamyonet tünelde TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Tedaviye alınan yaralılardan İlyas Çelik (56) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası tek taraflı ulaşıma kapatılan tünel, araçların yoldan kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.