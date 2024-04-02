Kamyonet tünelde TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesi Uzundere mevkisindeki T24 tünelinde, Artvin'e seyreden inşaat işçilerini taşıyan Mikail Taştan idaresindeki çift kabinli kamyonet, karşı yönden gelen TIR’ın dorsesine çarptı.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada kamyonetin sürücüsü Taştan ile 3 işçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerine araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan İlyas Çelik (56) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası tek taraflı ulaşıma kapatılan tünel, araçların yoldan kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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