Kamyonete tutunup patenle ilerlemeye çalıştı: Otomobilin altında can verdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin altında kalan patenli çocuk yaşamını yitirdi.

Kamyonete tutunup patenle ilerlemeye çalıştı: Otomobilin altında can verdi

Kütükçü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyreden kamyonetin arkasına tutunarak patenle ilerlemeye çalışan çocuğun dengesini kaybedip düşerek otomobilin altında kaldığı ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, B.B'nin (14) kaza yerinde öldüğünü belirledi.

Çocuğa çarptığı tespit edilen 07 AYH 995 plakalı otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Çocuğun cesedi, kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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