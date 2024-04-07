imsakiye

Kanala uçan minibüs alev alev yandı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde panelvan minibüs kanala uçup takla attı. Alev alev yanan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kanala uçan minibüs alev alev yandı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu geçişinde meydana gelen kazada, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan D.C. idaresindeki panelvan minibüsün lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki kanala uçup takla attı.

Sürücü D.C. ve yanında bulunan M.G. araçtan çıkarken, panelvan alev aldı. Alev topuna dönen araç için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiye yangını söndürdü. Kaza sebebi ile iki şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...