Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
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