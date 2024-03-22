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Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
 
'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

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