Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.



MSB'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

