Kar payı vurgununda şikayetçi sayısı artıyor: Toplam zarar 60 milyon lira

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sürerken, şikayetçi sayısı 6 günde 13’ten 148’e ulaştı.



Müştekilerin toplam zararı 60 milyon lira olarak hesaplanırken, İbrahim K. dükkanının, müştekiler tarafından basılarak tehdit edildiğini söylediği bildirildi.



Eşi ile çocuklarını akrabalarına bırakmak üzere gittikleri Bolu’da, emniyete giderek teslim olduğunu, üzerinde bulunan 600 gram altını teslim ettiğini ve 20 milyon lira borcu olduğunu belirten Kanlısu, şunları söyledi:



“Hangi müştekiden ne kadar altın, para ya da döviz aldım, bunun kaydını tutmuyordum. Şu an için elimde herhangi bir liste ya da ajandam yoktur.



Müştekilerin elinde, iş yerime ait yazılı kartvizit var ise o müştekiye yazıldığı oranda borcum vardır. İnkar etmiyorum. Sayıyı tam olarak hatırlamıyorum ancak tahminen müştekilere bugün itibarıyla 20 milyon TL civarında borcum vardır.



Son zamanlarda müştekilere vadettiğim paraları, zamanında ödeyemediğim için müştekiler sürekli olarak iş yerime gelerek beni rahatsız ediyordu.



Çalışamaz hale geldim. Müştekiler iş yerimize gelerek bizleri tehdit ettiklerinden dükkanı kapatarak çocuklarımızı akrabalarımıza bırakmak için Bolu’ya gittik.



Tekrar Bursa’ya dönecektik. Çocukları akrabama bıraktıktan sonra, eşim ile birlikte Bolu Emniyet Müdürlüğü görevlilerine giderek teslim olduk.”