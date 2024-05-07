Karabük’te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, ilçe merkezine bağlı Candaroğulları Mahallesi Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi.



M.Y. idaresindeki 78 ABK 206 plakalı işçi servisi ile karşı istikametten gelen İ.Ç. idaresindeki 34 FDL 077 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.



Kazada, servis aracının sürücüsü M.Y. ile otomobil sürücüsü İ.Ç., 8 yaşındaki Z.A.M ve B.Ç. yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.