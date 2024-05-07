Karabük’te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Karabük’te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, ilçe merkezine bağlı Candaroğulları Mahallesi Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi.

M.Y. idaresindeki 78 ABK 206 plakalı işçi servisi ile karşı istikametten gelen İ.Ç. idaresindeki 34 FDL 077 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, servis aracının sürücüsü M.Y. ile otomobil sürücüsü İ.Ç., 8 yaşındaki Z.A.M ve B.Ç. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tuzla'da TIR yangını: Ekipler müdahale etti

Tuzla'da TIR yangını: Ekipler müdahale etti

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden 7/24 uzman hekim poliklinik iddiasına yalanlama

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden 7/24 uzman hekim poliklinik iddiasına yalanlama

İstanbul'da lisede dehşet: Okuldan atılan öğrenci müdüre kurşun yağdırdı

İstanbul'da lisede dehşet: Okuldan atılan öğrenci müdüre kurşun yağdırdı

İzmir'de yanan tarihi bina küle döndü

İzmir'de yanan tarihi bina küle döndü

Sokak ortasında av tüfeğiyle saldırı: 1 kişi öldü

Sokak ortasında av tüfeğiyle saldırı: 1 kişi öldü

TBMM Genel Kurulunda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...