Karaman'da düştüğü çukurda mahsur kalan tilki kurtarıldı

Ambar köyü kırsalında çukura düşen bir tilkinin olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Adrese giden ekipler düştüğü yaklaşık 3 metre derinlikteki çukurda mahsur kalan kızıl tilkiyi kurtardı.



Tilki yapılan kontrollerinin ardından Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince doğal ortamına tekrar salındı.