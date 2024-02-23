Karaman'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Polis yaptığı incelemenin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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