Karaman'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Karaman'da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Karaman'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

'da Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, C.K. yönetimindeki otomobil ile H.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarak ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 kadın yolcu yaralandı.

Karaman'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - 1

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis yaptığı incelemenin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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