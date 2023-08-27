Karamollaoğlu: 81 ilde aday göstereceğiz

Siyasi partiler, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmalarına başlarken, muhalefet partileri arasında bir ittifak olup olmayacağı da merak ediliyor.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da tüm il ve ilçelerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.



TV5 yayına katılan Karamollaoğlu, seçim hazırlıklarına başladıklarını ve bütün il, ilçe ve beldelerde adayları belirlemek için ciddi bir çalışmanın içinde olduklarını anlattı.

"DİRSEK TEMASI OLABİLİR"



"81 ilde aday göstereceğiz." ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, "973 ilçede 360 civarında beldede aday çıkaracağız." dedi. Prensip itibarıyla seçime kendi amblemleriyle gireceklerinden bahseden Karamollaoğlu, "Bu bir muhalefetle iş birliği yaparak değil ama munferit yerlerde dirsek teması da olabilir." diye konuştu.



Karamollaoğlu şöyle devam etti:



"Bazı yerlerde bizim girdiğimiz seçimde daha başarılı olmamız için başkalarının seçime girmemesini talep edebiliriz. Öyle bir yer olur ki, bizim gücümüz olamayabilir, orada da biz onlara böyle bir imkan sağlayabiliriz ama bu olursa kısıtlı olur. Bundan dolayı da biz, buna rağmen böyle bir ittifak içinde seçime gireceğimizi söylememiz doğru olmaz."