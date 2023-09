Karamollaoğlu ve Davutoğlu'ndan yerel seçimlerde "iş birliği" açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek TBMM Grubu İstişare Toplantısı yaptı. Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Saadet-Gelecek TBMM Grubu milletvekilleri ve partilerin genel başkan yardımcıları da katıldı. Toplantının ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.



"DİĞER SİYASİ PARTİLERLE DE DİRSEK TEMASINI İHMAL ETMEYECEĞİZ"



Yerel seçimlerde Saadet-Gelecek arasında iş birliğine gidileceğini ancak diğer siyasi partilerle de dirsek temasının devam edeceğini belirten Karamollaoğlu, "Meclis 1 Ekim'de açılacak, grubumuz etkili bir çalışma yapacak. Burada yapılan toplantıda bu iş birliğinin temellerinin nasıl sağlanacağını görüştük. Ümit ediyorum ki Meclis'in çalışma döneminde Meclis grubumuz en etkin, en verimli çalışmayı yapacaktır. Bu dönemde aynı zamanda yerel seçimlere yaklaştığımız dönem. Yerel seçimlerde de bizim başarılı bir çalışma yapmayı arzu ettiğimiz biliniyor. Her birimiz yerel seçimlere prensiben her yerde girebilmek için bir çabanın içerisindeyiz ama burada esas olan verimliliktir, iyi netice almaktır. Kendi aramızda bir iş birliği olabileceği gibi diğer siyasi partilerle de dirsek temasını ihmal etmeyeceğiz. Bu yerel seçimlerde mümkün olduğu kadar fazla sayıda belediyeyi kazanabilmek hiç olmazsa meclis üyeliklerinde il genel meclislerinde daha etkili bir pozisyon kazanabilmek. Bu konuda da teşkilatlarımız, seçimden bir iki ay önce ciddi bir çalışmanın içerisine girecek" dedi.



"BİZ HER YERDE SEÇİMLERE HAZIRLANACAĞIZ"



​Yerel seçim çalışmalarına ilişkin de konuşan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yerel seçimler Türk siyasetini önümüzdeki dönemde şekillendirecek. Burada iki parti iş birliği yapma konusunda son derece kararlılık içindedir. Bu iş birliğinin nasıl olacağı, hangi ilde, hangi ilçede, hangi beldede nasıl bir iş birliği yapılacağı konusunda birlikte heyetlerimiz çalışacaklar, bizlere sunacaklar. İktidar partilerinin avantajla girecekleri varsayımı yerel seçimlerde asla kabul edilmemelidir. Bu bir varsayımdır. Muhalefetin dağınık olduğu doğrudur, biz toparlamaya çalışıyoruz. Bu ittifak çalışmamızı başka partiler olumlu yaklaştıklarında onlara da açık olacaktır ama unutulmasın ki geçmiş dönemlerde genel seçimleri büyük bir çoğunlukla kazanmış olan iktidarlar bir sonraki yerel seçimde büyük bir sükut-u hayal yaşadılar. 1987'de Özal'ın kazandığı seçim sonrası 1989'da sükût-u hayal yaşaması, 1991'de Doğru Yol Partisi - SHP iktidarının 1994'te büyük sükut-u hayal yaşaması, 2018'de Erdoğan'ın seçimi sonrasında 2019'da AK Parti'nin sükut-u hayal yaşaması. Hiçbir seçim çantada keklik değildir ve hiçbir seçim baştan kaybedilmiş değildir. Biz her yerde seçimlere hazırlanacağız."