Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' açıklaması

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, seçim kanunuyla şartların değiştiğini ve üçüncü bir ittifakın olabileceğini söyledi.

Haberler - NTV Haber 14.04.2022 - 15:16

Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' açıklaması

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Genel Başkanı , ittifaklar konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

''ÜÇÜNCÜ İTTİFAK OLABİLİR''

Karar TV'ye konuşan Karamollaoğlu, ''Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir'' dedi.

''O AVANTAJ KALKTI''

Ayrıntıya girmek için erken olduğu belirten Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

''Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı.''

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