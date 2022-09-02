Karaya oturan tahıl gemisi kurtarıldı: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yaparak karaya oturan Liberya bayraklı "Lady Zehma" isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.



Tahıl koridoru anlaşması kapsamında 30 Ağustos'ta Ukrayna'dan İtalya'ya gitmek üzere ayrılan "Lady Zehma" adlı kargo gemisinin saat 21.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada dümeni kilitlendi.



Siren çalarak sürüklenmeye başlayan gemiyi kaptan, çapa atarak durdurmaya çalıştı.



Ters dönerek sahildeki gezi teknelerine doğru sürüklenmeye devam eden gemi, sahile 40 metre kala karaya oturdu.

Bebek koyundaki 173 metre boyundaki gemi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-3 ve KEGM-5 botları olay yerine sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri, kargo gemisine çıkarak inceleme yaptı. Dalgıçlar denizin yüzeyi ile dibinde çalışma yürüttü. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı görevliler de Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarına destek verdi.



Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya götürüldü.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin Lady Zehma isimli gemiyi Ahırkapı'ya çekmesinin ardından saat 05.30 itibariyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı.



Karaya oturan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alınmıştı.



KANDİLLİ AÇIKLARINDA SİREN ÇALMAYA BAŞLADI



Gezi teknesi kaptanlarından Erol Hizarcı, geminin sürüklenmeye başlamasıyla panik yaşadıklarını belirterek, ”Gemi Kandilli açıklarında siren çalmaya başladı. Sancak çapasından ışıklar geliyordu, kaynakla bir şeyi kesmeye çalışıyorlardı galiba. 'Güm' diye bir ses geldi, herhalde o çapanın zincirini kestiler. Çapayı atamayınca bizim yatların üzerine doğru döndü. Ben de arkadaşlara bağırdım 'kaçın' diye. Taş fenerin olduğu yerde karaya oturdu" diye konuştu.

SÜRÜKLENME ANLARI KAMERADA



Türk bir şirkete ait olan geminin tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna'dan İtalya'ya gitmek üzere ayrıldığı ve İstanbul Boğazı'nda karaya oturduğu belirtilirken, 173 metre boyundaki "Lady Zehma" adlı kargo gemisinin kıyıya doğru sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

