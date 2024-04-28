Kara yollarında durum (28 Nisan 2024 trafiğe kapalı yollar)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. İşte 28 Nisan 2024 tarihinde trafiğe kapatılan ya da trafiğin kontrollü sağlandığı yollar...

Kara yollarında durum (28 Nisan 2024 trafiğe kapalı yollar)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Eceabat-Gelibolu-Keşan yolunun 62-65. ve İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 22-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Serik yolunun 0-15. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki üstyapı bakım ve onarım, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16, Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

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