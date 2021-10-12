Kardeşini öldüren sanık: Ya o ölecekti, ya ben

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde zeytin ağaçlarının kesilmesi yüzünden yaşanan tartışma sonrası kardeşi Hüseyin Baran’ı (64) tüfekle öldüren Mustafa Baran (62) hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar ceza istendi.

Edinilen bilgiye göre, mülkiyeti hazineye ait araziye bir süre önce 5 kardeş tarafından zeytin ağacı dikildi.

16 Mart 2021'de araziye gelen Hüseyin Baran ve kardeşi Mustafa Baran arasında zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mustafa Baran, ağabeyi Hüseyin'i av tüfeğiyle vurdu ve sonrasında olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından yakalanan sanık Mustafa Baran 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Yargılanması Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

"KAÇMAKTAN USANMIŞTIM"



Mahkeme başkanı tarafından savcının esas hakkında görüşüne karşı bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Mustafa Baran şunları söyledi:



“Dosyaya bakılırsa bu şahıslardan 10 yıldır kaçtığım anlaşılır. Kaçmaktan usanmıştım. Suç tarihinde ya o ölecekti ya ben. Olaydan dolayı pişmanım, keşke ben ölseydim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum."



İddianamede, cinayete konu olan araziden kaynaklı taraflar arasında sorunların bulunduğu, olayın tasarlanarak işlendiğine dair delil elde edilemediği belirtildi.



Savcı, sanık ile ölen Hüseyin Baran’ın öz kardeş oldukları ve aralarında yaklaşık 10 yıldır arazi anlaşmazlığı olduğunu belirterek “Olay günü sanığın tarlaya giderek, aracındaki tüfekle, soğanlara gübre atmaya başladığı sırada maktul Hüseyin’in olay yerine gelmesiyle aralarında çıkan tartışma sonrası maktul Hüseyin’in Mustafa’yı elinde nacakla kovalamaya başladığı ve boğuşmanın ardından sanığın eline aldığı tüfekle maktule ateş ederek öldürdüğü anlaşılmıştır" dedi.



Savcı cinayetin haksız tahrik altında işlendiğini belirterek, sanık Mustafa Baran’ın 18 yıldan 24 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.