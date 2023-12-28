Kardeşlerin kavgası cinayetle bitti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, ağabey, kardeşini bıçaklayarak öldürdü.



Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.30 sıralarında ilçedeki İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. F.P. ile kardeşi B.P. arasında nedeni henüz belirlenemeyen şekilde tartışma çıktı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada F.P. yanında getirdiği bıçak ile kardeşi B.P.’yi göğsünden bıçakladı.



Ağır yaralanan B.P., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



B.P., yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.



Şüpheli F.P. gözaltına alındı.