Kars'ta çatışma: 1 asker şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi.

3 ASKER YARALANDI



Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

YARALI ASKERLERDEN BİRİ KURTARILAMADI



Silah arkadaşlarınca helikopterle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılan yaralı askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.



Kars Valisi Türker Öksüz de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Ayrıca bölgede teröristlere yönelik operasyonun hava destekli devam ettiği öğrenildi.