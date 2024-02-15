Kars'ta yangında mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Kars’ta elektirik panosunda yangın çıktı. Çıkan yangın dumanından etkilenen ve evlerinde mahsur kalan 4 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kars'ta yangında mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Olay 'ın İstasyon mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi.

Bir binada yangın olduğu ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi bölgeye polis, itfaiye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (), sağlık ve ARAS elektrik ekiplerini sevk etti.

MTSA apartmanında elektrik panosundan çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bölgeye 1 araç 2 kişilik ekiple gelen AFAD, binada mahsur kalan 4 kişi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk tedavileri olay yerinde yapılan 4 kişi daha sonra hastaneye sevk edildi. hastaneye sevk edilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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