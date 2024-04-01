Kastamonu Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kastamonu Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Kastamonu Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Kastamonu yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

SAAT: 00.07 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %78.15



CHP adayı HASAN BALTACI: 24.196 - Yüzde 48.20



AK Parti adayı TAHSİN BABAŞ 18.513 - Yüzde 36.88



MHP adayı YÜKSEL AYDIN 3.552 - Yüzde 7.08﻿​

Kastamonu İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Kastamonu YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.