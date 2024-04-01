Kastamonu Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kastamonu Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Kastamonu Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
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31 Mart 2024 Kastamonu yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.
SAAT: 00.07 itibarıyla sonuçlar;
Açılan Sandık: %78.15
CHP adayı HASAN BALTACI: 24.196 - Yüzde 48.20
AK Parti adayı TAHSİN BABAŞ 18.513 - Yüzde 36.88
MHP adayı YÜKSEL AYDIN 3.552 - Yüzde 7.08
Kastamonu İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Kastamonu YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
Kastamonu ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Abana Seçim Sonuçları
Ağlı Seçim Sonuçları
Araç Seçim Sonuçları
Azdavay Seçim Sonuçları
Bozkurt Seçim Sonuçları
Cide Seçim Sonuçları
Çatalzeytin Seçim Sonuçları
Daday Seçim Sonuçları
Devrekani Seçim Sonuçları
Doğanyurt Seçim Sonuçları
Hanönü Seçim Sonuçları
İhsangazi Seçim Sonuçları
İnebolu Seçim Sonuçları
Küre Seçim Sonuçları
Pınarbaşı Seçim Sonuçları
Seydiler Seçim Sonuçları
Şenpazar Seçim Sonuçları
Taşköprü Seçim Sonuçları
Tosya Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Kastamonu Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Tahsin Babaş Seçim Sonuçları
Kadir Yalçın Seçim Sonuçları
Ayten Urganioğlu Seçim Sonuçları
Selahattin Bulanıkoğlu Seçim Sonuçları
Metin Topaloğlu Seçim Sonuçları
Yakup Akyol Seçim Sonuçları
Mustafa Bostancı Seçim Sonuçları
Selim Yücel Seçim Sonuçları
Muhammed Cemil Balta Seçim Sonuçları
Murat Gülen Seçim Sonuçları
Hasan Baltacı Seçim Sonuçları
Zahir Keleş Seçim Sonuçları
Hasan Şeşeoğulları Seçim Sonuçları
Yusuf Zaim Seçim Sonuçları
Muammer Köksal Seçim Sonuçları
Yüksel Aydın Seçim Sonuçları
Hulusi Özbek Seçim Sonuçları
Meftun Kutlu Seçim Sonuçları
Mustafa Duman Seçim Sonuçları
Erkan Güvenci Seçim Sonuçları
Bora Çapraz Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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