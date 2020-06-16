Kastamonu'da 8 infaz ve koruma memurunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, 8 infaz ve koruma memurunun yeni tip Corona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını belirtti.

Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 21:45

Kastamonu'da 8 infaz ve koruma memurunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medyada Kastamonu Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan infaz ve koruma memurlarının Covid-19 salgınından etkilendiği yönündeki iddialarla ilgili basın açıklaması yapılması ihtiyacı doğduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca eşleri sağlık çalışanı olan ya da kronik rahatsızlıkları bulunan kamu çalışanlarının, Covid-19 salgınından etkilenmemeleri için bu süreci idari izinli olarak evlerinde geçirdiğini hatırlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Kastamonu Ceza İnfaz Kurumundaki idari izinli olan personel mesaisine dönmeden önce tedbir amaçlı olarak yurtlarda 14 günlük izolasyona alınmışlar ve kendilerine kovid-19 testi uygulanmıştır. İzolasyondaki personele uygulanan testlerde, 8 infaz ve koruma memurunun testleri pozitif çıkmıştır. Testleri pozitif çıkan personel, tutuklu hükümlülerle ve başka personelle temas etmeden sağlık kurumlarına yönlendirilmişlerdir. Bu vakalar dışında Kastamonu Ceza İnfaz Kurumunda COVİD-19 testi pozitif çıkan başka bir personel ya da tutuklu, hükümlü bulunmamaktadır."

Uzun açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığınca ceza infaz kurumlarında alınan tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığı bilgisine yer verdi.

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