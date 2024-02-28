Kastamonu'da ormanlık alanda yangın

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kastamonu'da ormanlık alanda yangın

'nun Taşköprü ilçesi Pirahmetli köyündeki ormanlık alanda dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Taşköprü ilçe merkezine yaklaşık 43 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda çıkan yangın için bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan Tosya ilçesine bağlı Keçeli köyünde otluk alanda da yangın çıktı.

, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...