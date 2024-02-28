Kastamonu'da ormanlık alanda yangın

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Pirahmetli köyündeki ormanlık alanda dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Taşköprü ilçe merkezine yaklaşık 43 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda çıkan yangın için bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan Tosya ilçesine bağlı Keçeli köyünde otluk alanda da yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.