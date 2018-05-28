Alınan bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Damla köyünde çiftçilik yapan Vahit Atıcı (61) sabah çıktığı eve iftar saatine kadar dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Vatandaşlarla ormanlık alanda arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, gece geç saatlerde Atıcı'nın cesedine ulaştı.
Yıldırım düşmesi sonucu öldüğü tespit edilen Atıcı'nın cenazesi, Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kastamonu'da yıldırım isabet eden çiftçi öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Kastamonu'da ormanlık alanda yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Damla köyünde çiftçilik yapan Vahit Atıcı (61) sabah çıktığı eve iftar saatine kadar dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.