Kavgada yaralananlara müdahale eden sağlıkçılara taşlı saldırı: 7 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Silopi’nin Şehit Harunboy Mahallesi’nde meydana geldi.

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada taraflar, yaralılara müdahale etmek için gelen sağlık ekiplerine de taşlarla saldırdı. 3 sağlık görevlisini taşların isabet etmesiyle yaraladı.

Tarafların saldırdığı ambulansta da hasar oluştu. Polis, kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı.