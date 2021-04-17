Kayınpeder gelinini tüfekle sırtından vurdu

Aydın'da nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkması sonucu, kayınpeder B.K., gelini F.K.'yı tüfekle vurdu. Sırtından ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA 17.04.2021 - 14:51

Kayınpeder gelinini tüfekle sırtından vurdu

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Aydın'ın Germencik ilçesinde, bir kadın kayınpederi tarafından tüfekle sırtından vuruldu.

Olay, Yeni Mahalle'de öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.K. ve gelini F.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve B.K. gelinini tüfekle sırtından yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.K. ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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