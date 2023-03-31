Kayıp ilanı sonrası Sapanca Gölü'nde cansız bedeni bulundu

Sapanca Devlet Hastanesi morgunda kimlik tespiti yapılan kişinin dünden beri kayıp olan ve yakınlarının Sapanca Polis Merkezi’ne kayıp başvurusu yaptığı Hasan Çınarcı olduğu belirlendi.



Hasan Çınarcı’nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ne gönderildi. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.