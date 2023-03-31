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Kayıp ilanı sonrası Sapanca Gölü'nde cansız bedeni bulundu

Sakarya'da dün ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 60 yaşındaki Hasan Çınarcı'nın Sapanca Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp ilanı sonrası Sapanca Gölü'nde cansız bedeni bulundu

Sapanca Göl Mahallesi Harmanlık yürüyüş yolunda sabah yürüyüşü yapan kişiler, Sapanca Gölü kıyısına yakın yerde su üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi gördü.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince gölden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp ilanı sonrası Sapanca Gölü'nde cansız bedeni bulundu - 1

Sapanca Devlet Hastanesi morgunda kimlik tespiti yapılan kişinin dünden beri kayıp olan ve yakınlarının Sapanca Polis Merkezi’ne kayıp başvurusu yaptığı Hasan Çınarcı olduğu belirlendi.

Hasan Çınarcı’nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ne gönderildi. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

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