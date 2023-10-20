Kayıp lise öğrencisi Dilanur’dan acı haber (Alıkonulup, cinsel istismara uğradı, canına kıydı)

Antalya’da kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Dilanur Şatır’ın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili olarak, istismar iddiasıyla gözaltına alınan Erdoğan Ç., tutuklandı.



Serik’te lise öğrencisi Dilanur Şatır’dan okuldan çıktıktan sonra haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis arama çalışması başlatırken; Dilanur Şatır, 18 Ekim’de saat 13.30 sıralarında Akçaalan Mahallesi’ndeki bir inşaatta hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şatır, kurtarılamadı.

Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı. Araştırmada, okuldan çıkan Dilanur Şatır’ın arkadaşı Erdoğan Ç. ile buluştuğu, bunalımda olduğunu ve yaşamına son vereceğini söylediği, daha sonra da Erdoğan Ç.’nin evine gittikleri tespit edildi.