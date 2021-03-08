Kayıp olarak aranan Mervenur Polat folyoya sarılı ölü bulundu

Antalya'da polis, geçen yıl 19 Ekim'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın, Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında dün folyoya sarılı cesedini buldu.



Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

5 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili 5 kişinin ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı. Polis, Mervenur Polat'ın öldürüldüğü konusunda hiçbir bulguya rastlanmadığını belirtti.



Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen ağabey Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti. Gözyaşlarına boğulan Polat, yakınları tarafından sakinleştirildi.