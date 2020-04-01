Kayseri'de karantinadan kaçan kişi yakalandı (Abisi ihbar etti)

Kentte bir süre önce corona virüs karantinasına alınan şüpheli, izin almadan hastaneden ayrıldı. Polisin arama çalışmaları sürerken, kaçan kişinin abisinden gelen ihbar telefonu işe yaradı.

Anadolu Ajansı 01.04.2020 - 06:02 | Son Güncelleme : 01.04.2020 - 09:14

200401-kayseri-corona.jpg

Kayseri'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle bir süredir karantinada bulunan bir kişi kaçtı.

Olay, dün gece saat 00.00'da Kocasinan ilçesinde bulunan Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesinde meydana geldi. Bir süre önce karantinaya alınan bir kişinin, yetkililerden izin almadan hastaneden ayrıldığı anlaşılınca polise haber verildi.

Bunun üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, şahsın yeri ağabeyi tarafından ihbar edildi. Yakalanan şahıs, yeniden hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

ANNE VE BEBEĞİ CORONA VİRÜS AYIRDI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...