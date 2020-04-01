Kayseri'de karantinadan kaçan kişi yakalandı (Abisi ihbar etti)

Kayseri'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle bir süredir karantinada bulunan bir kişi kaçtı.



Olay, dün gece saat 00.00'da Kocasinan ilçesinde bulunan Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesinde meydana geldi. Bir süre önce karantinaya alınan bir kişinin, yetkililerden izin almadan hastaneden ayrıldığı anlaşılınca polise haber verildi.

Bunun üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, şahsın yeri ağabeyi tarafından ihbar edildi. Yakalanan şahıs, yeniden hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

ANNE VE BEBEĞİ CORONA VİRÜS AYIRDI