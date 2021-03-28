Kayseri'de komşular arasında 'motosiklet sesi' kavgası: 6 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.



İddiaya göre, Yunus Emre Mahallesi Bayraktan Sokak'ta, iki komşu aile arasında motosiklet sesi nedeniyle tartışma çıktı.



Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



Taraflardan A.G'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği aynı aileden Y.D, K.D, İ.D. ile M.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.



Diğer aileden İ.G. ve A.G. sopa darbeleriyle başlarından yaralandı. Yaralı 6 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Kavganın olduğu sokakta güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

