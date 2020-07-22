Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Kayseri'de Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Sümer, okul koridorunda ölü bulundu. 55 yaşındaki Sümer'in, yüksek tansiyon hastası olduğu ve yakın zamanda sinüzit ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı 22.07.2020 - 11:31 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 11:33

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Temel Yeterlilik Testi (TYT) kursu gören öğrencilerden biri, sabah okula geldiğinde müdür yardımcısı Mustafa Sümer'i (55) koridordaki kanepede başı masaya yaslı vaziyette hareketsiz görünce durumu öğretmenlerine bildirdi.

Öğretmenlerin haber vermesiyle okula polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, Sümer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Sümer'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Sümer'in, yüksek tansiyon hastası olduğu ve yakın zamanda sinüzit ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

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