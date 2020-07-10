Kayseri'de nişan sonrası 25 eve corona virüs karantinası

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yapılan nişan töreninden sonra bazı kişilerin corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 25 ev karantina altına alındı.

DHA 10.07.2020 - 16:47 | Son Güncelleme : 10.07.2020 - 16:51

Kayseri'de nişan sonrası 25 eve corona virüs karantinası

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde geçen 3 Temmuz'da nişan töreni yapıldı. Nişana katılan ismi ve öğrenilemeyen 2 kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede 2 kişinin corona virüs testleri pozitif çıktı.

Vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı. Tedavi gören 2 kişinin Palas Mahallesi'nde nişan törenine katıldıklarını söylemesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda nişana katıldıkları belirlenen kişiler corona virüs testinden geçirildi.

Corona virüs testi pozitif çıkanların sayısı 10 oldu. Bunun üzerine nişana katıldıkları belirlenenlerin oturduğu mahalledeki 25 müstakil ev, corona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına aldı.

Jandarma ekipleri, evlerin çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışları yasakladı. Binalarda yaşayan vatandaşların yiyecek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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