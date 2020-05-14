Nişanda 81 kişiye virüs bulaştı

İHA - NTV Haber - DHA 14.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 14.05.2020 - 17:26
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi'nde düzenlenen nişan töreni sonrası rahatsızlanan 5 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.
MAHALLE KARANTİNADA
Bunun üzerine mahalle karantina altına alındı.
VAKA SAYISI KISA SÜREDE 81'E YÜKSELDİ
Bölgede sağlık taraması başlatıldı. Kısa süre içinde mahalledeki vaka sayısı 81'e çıktı.
Filyasyon ekibi, hastaların temas ettiği kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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