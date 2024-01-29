Kayseri’de sobadan sızan gaz can aldı.
Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi’ndeki Oruç Sokak’tabulunan müstakil evde yaşayan Hürü Bayram’dan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde Bayram’ı hareketsiz yatarken buldu.
Yapılan kontrolde, Bayram’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.
Hürü Bayram’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
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