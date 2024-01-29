Kayseri’de sobadan sızan gaz can aldı

Kayseri’de yalnız yaşayan Hürü Bayram isimli kişi, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Kayseri’de sobadan sızan gaz can aldı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’de sobadan sızan gaz can aldı.

Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi’ndeki Oruç Sokak’tabulunan müstakil evde yaşayan Hürü Bayram’dan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde Bayram’ı hareketsiz yatarken buldu.

Kayseri’de sobadan sızan gaz can aldı - 1

Yapılan kontrolde, Bayram’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Hürü Bayram’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...