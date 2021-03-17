Kayseri'de taziye, mevlit, cenaze ve nişan yemeği gibi etkinlikler sınırlandırıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Müdürlüğünce sunulan öneriler doğrultusunda yeni kararlar alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"İlimiz genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, nikah salonu, düğün salonu, kütüphane, kafe, oyun salonu gibi yüksek risk teşkil edecek yerlerin girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrollerinin yapılmasının zorunlu hale getirilmesine; HES kodu riskli olanların kabul edilmeksizin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine; taziye, mevlit, cenaze ve nişan yemeği gibi bireyleri bir araya getiren ve sosyal mesafe kuralının ihlaline sebebiyet verebilecek nitelikteki etkinlikler ile tüm temel atma ve açılış törenlerinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar sınırlandırılmasına karar verildi."



Kararda ayrıca, ilgili kolluk birimleri ve mahalle muhtarlarınca söz konusu faaliyetlerin takip edilerek tespiti halinde yasal işlem başlatılmak üzere sorumlu mercilere bildirileceği kaydedildi.



Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.