Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 14 kişi yakalandı



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 81 gram esrar, 395,58 sentetik uyuşturucu, tabanca, tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 14 şüpheliden A.K'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 21 yıl 2 ay, H.S'nin ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.



İşlemleri tamamlanan A.K. ve H.S, cezaevine teslim edilirken, 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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