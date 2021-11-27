'Kaza kara noktaları'nda iyileştirme seferberliği

Trafik güvenliği çalışmalarında 2003'ten bu yana bin 666 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Bu yıl itibarıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki güzergahlarda 50 kaza kara noktası daha iyileştirilmiş olacak.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, belli bir türdeki kazaların yoğun olarak meydana geldiği yerlerin kara nokta olarak değerlendirildiğini söyleyerek ''Kaza kara noktasının iyileştirildiği yerlerde trafik kazalarının azaldığı görülüyor" dedi.

