Kaza yapan otomobilden inen anne-oğula başka araç çarptı

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hasine Aktürk ve oğlu Muhammed Uğur Aktürk (12), otomobilden indi.

Ancak bu sırada Kemal Tel'in (31) kullandığı otomobil, anne ve oğluyla araçlarına çarptı.



Kazada Hasine Aktürk ve oğlu Muhammed Uğur ile araçtaki diğer çocukları Zeynep Emine (15) ve Ömer Taha Aktürk (5) ile diğer sürücü Kemal Tel yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 5 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.