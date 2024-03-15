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Kaza yapan otomobilden inen anne-oğula başka araç çarptı

Aksaray'da bankete çarpan otomobilden inen Hasine Aktürk (35) ve oğlu Muhammed Uğur Aktürk’e, başka bir araç çarptı. Yaralanan Hasine Aktürk, oğlu Muhammed Uğur ve araçtaki 2 çocuğu ile diğer sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan otomobilden inen anne-oğula başka araç çarptı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Niğde- Ankara otoyolu Bozkır köyü yakınlarında meydana geldi.

Ankara’dan Hatay’a giden Hasine Aktürk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bankete çarptı. 

Kaza yapan otomobilden inen anne-oğula başka araç çarptı - 1

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hasine Aktürk ve oğlu Muhammed Uğur Aktürk (12), otomobilden indi.

Ancak bu sırada Kemal Tel'in (31) kullandığı otomobil, anne ve oğluyla araçlarına çarptı.

Kazada Hasine Aktürk ve oğlu Muhammed Uğur ile araçtaki diğer çocukları Zeynep Emine (15) ve Ömer Taha Aktürk (5) ile diğer sürücü Kemal Tel yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 5 kişi ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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