İstanbul'da Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerindeki AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı önündeki polis nöbet kulübesi içindeki görevli polis memuru, silahını doldur boşalt yaparken ateş aldı.
Kurşun geçirmez camdan seken silahtan çıkan mermi, polis memurunun omzuna isabet ederek yaraladı. Ayakta müdahale edilen polis memuru daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Kazayla kendini vuran polis yaralandı
Anadolu AjansıTürkiye
AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı önündeki polis nöbet kulübesinde görevli polis memuru, kazayla kendini vurarak yaraladı.
İstanbul'da Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerindeki AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı önündeki polis nöbet kulübesi içindeki görevli polis memuru, silahını doldur boşalt yaparken ateş aldı.